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市场报道 | 2015年 8月 14日 星期五 15:47 BJT

《汇市简讯》美元/瑞郎看涨，但仍有下跌风险

0731 GMT

* 美元/瑞郎在昨日跳涨到0.9794后，目前展开盘整

* 在0.9785上方看涨，但美元向0.9678回落

* 7-8月上涨趋势线切入位0.9671也有风险

* 日线慢性随机指标翻转，显示美元/瑞郎有进一步下跌的可能

* 技术图：link.reuters.com/ged45w

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