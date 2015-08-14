台湾汇市：台币收盘微贬，因人民币趋稳台币暂无明确方向

* 台币收盘微贬，因人民币走稳 * 外资汇出力道趋减，净汇出1约亿美元 * 交易员预估下周区间在32.000-32.300 路透台北8月14日 - 台币兑美元 周五收盘微贬；交易员表示，在人民币止跌回 稳，及外资汇出力道明显减弱之下，今天台币止跌小升，吸引进口商买入美元，台币陷入狭 幅整理。 交易员指出，今天人民币突然不再大幅波动，市场顿时失去方向，交投转趋清淡；出口 商预期台币仍有贬值空间惜售美元；进口商则趁台币小升续买美金。 〞人民币稳了，外资不急着汇出，台币也走稳了。〞汇银人士说。 他表示，近日台币几乎全看人民币的脸色，今天因人民币走稳，且外资汇出金额明显缩 小，全天仅净汇出约1亿美元，台币走势趋稳。 大型外汇银行交易员则认为，台湾经济基本面不佳，人民币趋势仍是看贬，台币没有升 值的条件，惟短线贬幅已大跌，下周可望暂时陷入区间盘整。 台湾主计总处周五下修今年全年经济成长率预估至1.56%，创六年低位。分析师料9月底 前央行不至于会降息。 中国人民币兑美元即期汇率 周五随中间价收升终结三连跌，本周重挫2.8%创 最大单周跌幅。交易员认为，人民币连三日大跌后基本达到央行预期价位，短期市场处于均 衡。央行积极管理预期同时6.40元附近继续维稳，尾市观望的美元多头平仓，推动人民币由 跌转升。 今日台币实质交易区间在32.100-32.139，上日交易区间在32.100-32.276。交易员预估 ，下周台币实质交易波动区间暂看在32.000-32.300。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，一个月天期美元/台币换汇点溢价幅度较上日 明显扩大，显示市场看升美元的气氛趋浓。一个月美元/台币远汇 尾盘报32.2 30/32.270，上日收在32.110。 本周及下周国际重要经济数据和事件有： 8/14(五)：美国路透/密西根大学消费者信心指数8月初值；美国7月工业生産和制造业 産出；美国7月PPI。 8月17日(一)：欧元区6月贸易收支；美国纽约联储8月制造业指数；8月全美住宅建筑商 协会(NAHB)房屋市场指数；6月美国整体资本净流动； 8月18日(二)：日本7月进口/出口/贸易收支；中国7月70个大中城市住宅销售价格月度 报告；中国7月银行结售汇及代客涉外收付款数据；英国7月CPI和PPI数据；澳洲央行公布8 月政策会议记录；美国7月建筑许可年率；房屋开工年率； 8月19日(三)：中国二季度金融机构直接投资流量数据；欧元区6月经常帐；欧元区6月 净投资；美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布7月会议记录(1800)；冰岛央行宣布利率决定 ；美国7月CPI； 8月20日(四)：台湾7月外销订单；台湾第二季经常帐；英国7月零售销售；美国旧金山 联邦储备银行公布总裁威廉姆斯演讲；美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔演说 ；美国7月成屋销售年率；美国7月领先指标；美国费城联邦储备银行制造业指数；德国7月P PI；瑞典央行召开执行理事会会议； 8月21日(五)：德国9月GfK消费者信心指数；加拿大7月消费者物价指数(CPI)/央行核心 CPI；加拿大6月零售销售；欧元区8月消费者信心指数。(完) 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 32.368 32.366 32.077-32.379 32.370 7.39 11.28 元太外汇经纪公司 32.367 32.365 32.078-32.368 32.368 3.26 4.76 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.045/0.065 0.015/0.035 美元/台币六个月期 0.010/0.045 -0.025/0.005 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎；; 审校 杨淑祯)