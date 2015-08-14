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亚洲 | 2015年 8月 14日 星期五 18:17 BJT

台湾汇市：台币收盘微贬，因人民币趋稳台币暂无明确方向

* 台币收盘微贬，因人民币走稳
    * 外资汇出力道趋减，净汇出1约亿美元
    * 交易员预估下周区间在32.000-32.300

    路透台北8月14日 - 台币兑美元 周五收盘微贬；交易员表示，在人民币止跌回
稳，及外资汇出力道明显减弱之下，今天台币止跌小升，吸引进口商买入美元，台币陷入狭
幅整理。
    
 　 交易员指出，今天人民币突然不再大幅波动，市场顿时失去方向，交投转趋清淡；出口
商预期台币仍有贬值空间惜售美元；进口商则趁台币小升续买美金。
    
    〞人民币稳了，外资不急着汇出，台币也走稳了。〞汇银人士说。
    
    他表示，近日台币几乎全看人民币的脸色，今天因人民币走稳，且外资汇出金额明显缩
小，全天仅净汇出约1亿美元，台币走势趋稳。
    
    大型外汇银行交易员则认为，台湾经济基本面不佳，人民币趋势仍是看贬，台币没有升
值的条件，惟短线贬幅已大跌，下周可望暂时陷入区间盘整。
    
    台湾主计总处周五下修今年全年经济成长率预估至1.56%，创六年低位。分析师料9月底
前央行不至于会降息。 
    
    中国人民币兑美元即期汇率 周五随中间价收升终结三连跌，本周重挫2.8%创
最大单周跌幅。交易员认为，人民币连三日大跌后基本达到央行预期价位，短期市场处于均
衡。央行积极管理预期同时6.40元附近继续维稳，尾市观望的美元多头平仓，推动人民币由
跌转升。 

    今日台币实质交易区间在32.100-32.139，上日交易区间在32.100-32.276。交易员预估
，下周台币实质交易波动区间暂看在32.000-32.300。
    
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，一个月天期美元/台币换汇点溢价幅度较上日
明显扩大，显示市场看升美元的气氛趋浓。一个月美元/台币远汇 尾盘报32.2
30/32.270，上日收在32.110。 
      
    本周及下周国际重要经济数据和事件有：  

    8/14(五)：美国路透/密西根大学消费者信心指数8月初值；美国7月工业生産和制造业
産出；美国7月PPI。
    
    8月17日(一)：欧元区6月贸易收支；美国纽约联储8月制造业指数；8月全美住宅建筑商
协会(NAHB)房屋市场指数；6月美国整体资本净流动；

    8月18日(二)：日本7月进口/出口/贸易收支；中国7月70个大中城市住宅销售价格月度
报告；中国7月银行结售汇及代客涉外收付款数据；英国7月CPI和PPI数据；澳洲央行公布8
月政策会议记录；美国7月建筑许可年率；房屋开工年率；

    8月19日(三)：中国二季度金融机构直接投资流量数据；欧元区6月经常帐；欧元区6月
净投资；美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布7月会议记录(1800)；冰岛央行宣布利率决定
；美国7月CPI；

    8月20日(四)：台湾7月外销订单；台湾第二季经常帐；英国7月零售销售；美国旧金山
联邦储备银行公布总裁威廉姆斯演讲；美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔演说
；美国7月成屋销售年率；美国7月领先指标；美国费城联邦储备银行制造业指数；德国7月P
PI；瑞典央行召开执行理事会会议；
 
    8月21日(五)：德国9月GfK消费者信心指数；加拿大7月消费者物价指数(CPI)/央行核心
CPI；加拿大6月零售销售；欧元区8月消费者信心指数。(完)
       
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日 
                        报价                                     亿美元  
 台北外汇经纪公司     32.368    32.366  32.077-32.379   32.370     7.39   11.28
                                                                         
 元太外汇经纪公司     32.367    32.365  32.078-32.368   32.368     3.26    4.76
                                                                         
    
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价             上日现货收盘时水准
                                                
 美元/台币一个月期           0.045/0.065              0.015/0.035
 美元/台币六个月期           0.010/0.045             -0.025/0.005
 (完)
    
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价     

 (记者 罗两莎；; 审校 杨淑祯)

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