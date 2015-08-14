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亚洲 | 2015年 8月 14日 星期五 16:25 BJT

印尼经济：政府2016年预算案设定GDP增长率为5.5%

路透雅加达8月14日 - 印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo)周五公布了2016年预算案，预算案的设定基础为明年印尼经济将加速增长，以及印尼卢比将走强。

预算案设定2016年印尼经济增长5.5%。这低于2015年修正预算案中假设的5.7%，但与政府对今年经济增速5.0-5.2%的最新预期相比较仍显乐观。

今年前两个季度印尼经济均增长约4.7%，不少经济学家预计印尼今年经济增速低于5%。

“基础设施建设将推动投资增长并促进国内消费，”维多多还称，由于全球经济前景好转，出口也会得到改善。

上述预算案还预计，印尼卢比平均汇率为1美元兑13,400卢比，远低于2015年预算案设定的12,500卢比。印尼卢比兑美元周五报13,777卢比。(完) (编译 孙国玉；审校 蔡美珍)

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