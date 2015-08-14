印尼经济：政府2016年预算案设定GDP增长率为5.5%

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透雅加达8月14日 - 印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo)周五公布了2016年预算案，预算案的设定基础为明年印尼经济将加速增长，以及印尼卢比将走强。
预算案设定2016年印尼经济增长5.5%。这低于2015年修正预算案中假设的5.7%，但与政府对今年经济增速5.0-5.2%的最新预期相比较仍显乐观。
今年前两个季度印尼经济均增长约4.7%，不少经济学家预计印尼今年经济增速低于5%。
“基础设施建设将推动投资增长并促进国内消费，”维多多还称，由于全球经济前景好转，出口也会得到改善。
上述预算案还预计，印尼卢比平均汇率为1美元兑13,400卢比，远低于2015年预算案设定的12,500卢比。印尼卢比兑美元周五报13,777卢比。(完) (编译 孙国玉；审校 蔡美珍)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)