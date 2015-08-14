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亚洲 | 2015年 8月 14日 星期五 16:08 BJT

《全球汇市》美元持稳欧元短暂冲高，中国似暂停引导人民币中间价下降

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1130 1.1148 -0.16 -7.99 1.2097

美元/日圆 124.35 124.41 -0.05 4.09 119.68

欧元/日圆 138.40 138.71 -0.22 -4.70 144.77

美元/瑞郎 0.9769 0.9760 0.09 -1.73 0.9941

英镑/美元 1.5593 1.5607 -0.09 0.13 1.5573

美元/加元 1.3071 1.3055 0.12 12.51 1.1618

澳元/美元 0.7378 0.7355 0.31 -9.67 0.8168

新西兰元/美元 0.6532 0.6570 -0.58 -16.22 0.7797

欧元/瑞郎 1.0877 1.0885 -0.07 -9.55 1.2026

欧元/英镑 0.7136 0.7139 -0.04 -7.98 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.4309 9.4510 -0.21 0.23 9.4688

美元/挪威克朗 8.2183 8.2174 0.01 9.99 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉/高琦/戴素萍/陈宗琦；审校 艾茂林/张涛/于春红)

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