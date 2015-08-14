欧元债市：二线国家公债收益率小跌，希腊议会批准第三轮救助

意大利及西班牙公债收益率各1个基点，分别跌至1.79%及1.95%。

希腊10年期公债收益率 跌6个基点，至10.07%。分析师指出，欧债走势温和，显示许多市场人士原本就预期会迅速达成协议。

德国10年期公债收益率 周五持平报0.63%，但本周累计跌幅料约为2个基点。

德国联邦统计局周五表示，2015年第二季的德国经济增速加快，但略逊于预期，对外贸易构成了支撑，但国内投资却成为拖累。 (完)

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