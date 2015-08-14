欧元债市：二线国家公债收益率小跌，希腊议会批准第三轮救助

南非汇市：兰特下跌，特朗普宣誓就职前风险胃纳减弱
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
意大利及西班牙公债收益率各1个基点，分别跌至1.79%及1.95%。
希腊10年期公债收益率 跌6个基点，至10.07%。分析师指出，欧债走势温和，显示许多市场人士原本就预期会迅速达成协议。
德国10年期公债收益率 周五持平报0.63%，但本周累计跌幅料约为2个基点。
德国联邦统计局周五表示，2015年第二季的德国经济增速加快，但略逊于预期，对外贸易构成了支撑，但国内投资却成为拖累。 (完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 王洋/蔡美珍；审校 高琦)
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