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亚洲 | 2015年 8月 14日 星期五 16:09 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--8月14日

路透香港8月14日 - 
 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:08时，1
 港元=0.82503人民币          )
                                                                           
     涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数          显示，A股相对H股的最新加
 权平均溢价为37.03%，低于上交易日收盘的37.11%。
                                                                           
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.77      5.25      1.10
 建设银行                                          5.99      6.22      1.17
 中国银行                                          4.37      4.12      1.29
 农业银行                                          3.43      3.46      1.20
 招商银行                                         17.74     20.95      1.03
 中信银行                                          7.60      5.40      1.71
 交通银行                                          6.78      6.66      1.23
 民生银行                                          9.06      8.61      1.28
 中国人寿                                         28.09     28.75      1.18
 中国平安                                         33.89     43.25      0.95
 中国太保                                         25.32     32.20      0.95
 中信证券                                         22.43     21.60      1.26
 新华人寿                                         44.78     33.30      1.63
 海通证券                                         17.43     14.04      1.50
 华能国际                                         11.09      9.23      1.46
 大唐发电                                          7.70      3.42      2.73
 华电国际                                          9.19      7.01      1.59
 中煤能源                                         10.41      3.84      3.29
 中国神华                                         20.32     15.30      1.61
 中国石油                                         10.98      7.28      1.83
 兖州煤业                                         12.67      4.59      3.35
 中国石化                                          6.07      5.80      1.27
 上海石化                                          9.26      3.39      3.31
 中海油服                                         22.79      9.86      2.80
 仪征化纤                                         10.41      3.06      4.12
 中国铝业                                          7.31      2.96      2.99
 江西铜业                                         17.52     10.76      1.97
 洛阳钼业                                         16.19      5.31      3.70
 紫金矿业                                          4.52      2.22      2.47
 马钢股份                                          4.56      2.13      2.59
 鞍钢股份                                          6.41      4.37      1.78
 重庆钢铁                                          4.41      1.47      3.64
 海螺水泥                                         21.13     26.95      0.95
 洛阳玻璃                                         35.83      7.34      5.92
 京城机电                                         13.29      5.40      2.98
 中联重科                                          7.36      4.04      2.21
 金隅股份                                         10.63      6.63      1.94
 中国国航                                         11.10      7.23      1.86
 东方航空                                         10.89      5.38      2.45
 南方航空                                         11.68      6.51      2.17
 中国远洋                                         11.63      4.94      2.85
 中海集运                                          8.73      3.11      3.40
 中集集团                                         26.57     17.20      1.87
 中海发展                                         11.08      5.49      2.45
 宁沪高速                                          8.36      9.90      1.02
 深高速                                            8.33      5.33      1.89
 成渝高速                                          6.18      2.98      2.51
 皖通高速                                         11.17      6.56      2.06
 广深铁路                                          6.06      3.79      1.94
 中国南车                                         15.61     10.08      1.88
 中国交建                                         15.96     10.84      1.78
 中国铁建                                         18.28     11.94      1.86
 中国中铁                                         15.11      8.06      2.27
 长城汽车                                         33.51     22.30      1.82
 比亚迪                                           63.75     35.65      2.17
 广汽集团                                         19.88      6.22      3.87
 青岛啤酒                                         39.19     41.80      1.14
 白云山                                           32.58     20.85      1.89
 新华制药                                         12.15      5.00      2.95
 海信科龙                                         11.26      5.74      2.38
 南京熊猫                                         21.82      7.22      3.66
 晨鸣纸业                                          8.82      4.10      2.61
 上海医药                                         22.32     18.24      1.48
 中兴通讯                                         21.32     17.54      1.47
 东方电气                                         18.12     10.92      2.01
 潍柴动力                                         25.54     10.90      2.84
 东北电气                                          6.82      2.30      3.59
 广船国际                                         61.53     25.30      2.95
 经纬纺机                                         19.25     11.66      2.00
 昆明机床                                          8.84      3.52      3.04
 一拖股份                                         15.32      5.74      3.24
 北辰实业                                          6.80      2.57      3.21
 创业环保                                         12.22      5.12      2.89
 中国中冶                                          8.61      3.24      3.22
 金风科技                                         18.51     15.84      1.42
 丽珠                                             69.45     40.00      2.10
 万科                                             14.95     18.76      0.97
 郑煤机                                            9.73      4.30      2.74
 大连港                                            7.43      2.91      3.09
 山东墨龙                                         11.09      3.45      3.90
 浙江世宝                                         52.01     15.38      4.10
 复星医药                                         26.70     23.00      1.41
 光大银行                                          4.54      4.12      1.34
 东江环保                                         21.37     14.32      1.81
 上海电气                                         14.91      5.09      3.55
 广发证券                                         19.30     14.96      1.56
 华泰证券                                         19.38     15.96      1.47
    
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)

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