路透伦敦8月14日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：暂时在7月高点1.1216叩关失败。盘中艾略特波浪计算显示，下跌走势将止于1.1075/1.1035附近。如果我们见到在此价位止稳，则艾略特波浪计算暗示有可能上探6月高点1.1440/68。200日均线位于1.1370。虽然我们认为有可能回升至1.1370/1.1468阻力区，但我们预期将无法攻破，并将恢复中长期下跌趋势。

欧元/英镑：冲上2015年下跌趋势线位置0.7184英镑。在这价位附近我们预期近期上涨动能将消退。日线图上的艾略特波浪计算显示，近期的涨势只不过是a-b-c波的修正。若并非如此，则可能上看7月高点0.7223。艾略特波浪看来更为偏多，意味着涨势可能上看0.7300。有鉴于汇价近期下探六年下跌通道底部，因此仍有可能出现较大幅度的回档。

欧元/日圆：实际上已经来到7月弹升走势的100%费波那奇延伸位138.85，目前正处于该价位下方。预料涨势将上看6月高点140.67/141.06，但预料也将在此区间拉回。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1130 1.1148 -0.16 -7.99 1.2097

美元/日圆 124.34 124.41 -0.06 4.09 119.68

欧元/日圆 138.40 138.71 -0.22 -4.70 144.77

美元/瑞郎 0.9771 0.9760 0.11 -1.71 0.9941

英镑/美元 1.5590 1.5607 -0.11 0.11 1.5573

美元/加元 1.3076 1.3055 0.16 12.55 1.1618

澳元/美元 0.7371 0.7355 0.22 -9.76 0.8168

新西兰元/美元 0.6528 0.6570 -0.64 -16.28 0.7797

欧元/瑞郎 1.0875 1.0885 -0.09 -9.57 1.2026

欧元/英镑 0.7137 0.7139 -0.03 -7.97 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.4335 9.4510 -0.19 0.26 9.4688

美元/挪威克朗 8.2279 8.2174 0.13 10.12 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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