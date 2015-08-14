日本经济：日本处于对抗通缩关键阶段，油价下跌带来利好--内阁府报告

路透东京8月14日 - 日本内阁府周五在年度经济报告中称，日本现处于抗击通缩的关键阶段，油价下跌改善了日本的贸易条件，令日本经济更加接近充分潜能。

报告称，日本在终结通缩的方向上稳扎稳打，并指出，日本央行大规模的资产购置计划提升了通胀预期，这是稳定物价的重要一环。

内阁府还呼应央行观点称，油价下跌对日本经济具有积极影响，有助于刺激经济活动。

“油价下跌与贸易条件改善，有助于提高企业利润以及家庭实际收入，因此，未来产出缺口料将缩小，而消费将增加。”

内阁府称，如要克服通缩，物价须能持续增长，并且外部冲击不会导致通缩卷土重来。

内阁府还表示，藉由提高民间消费和资本支出，持续改善产出缺口十分重要，这将促使薪资和物价成长持续增长。