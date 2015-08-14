香港个股：五龙电动车称获李嘉诚及罗嘉瑞共入股4.37%股份

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透香港8月14日 - 电动车生产商--五龙电动车（集团）有限公司 周五称，公司副主席苗振国以3.68亿港元出售其所持约4.37%公司股份，买方为香港首富兼长和 主席李嘉诚及鹰君集团 主席罗嘉瑞。
五龙电动车今天开市前停牌，公司在港股收盘后发出声明称，苗振国以每股0.46港元出售为数8亿股公司现有股份，相当于现有已发行股本4.37%。其中7.43亿股（相当于4.06%股权）售予李嘉诚全资拥有的公司Lucky River Holdings Limited;其余则售予罗嘉瑞。
出售股份作价较公司周四收盘价0.48港元折让约4.2%。
完成出售后，苗振国于五龙电动车的持股量，将由原来的15.15%降至10.77%。
五龙电动车已申请股份于下周一恢复买卖。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)