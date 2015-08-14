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亚洲 | 2015年 8月 14日 星期五 16:49 BJT

香港个股：五龙电动车称获李嘉诚及罗嘉瑞共入股4.37%股份

路透香港8月14日 - 电动车生产商--五龙电动车（集团）有限公司 周五称，公司副主席苗振国以3.68亿港元出售其所持约4.37%公司股份，买方为香港首富兼长和 主席李嘉诚及鹰君集团 主席罗嘉瑞。

五龙电动车今天开市前停牌，公司在港股收盘后发出声明称，苗振国以每股0.46港元出售为数8亿股公司现有股份，相当于现有已发行股本4.37%。其中7.43亿股（相当于4.06%股权）售予李嘉诚全资拥有的公司Lucky River Holdings Limited;其余则售予罗嘉瑞。

出售股份作价较公司周四收盘价0.48港元折让约4.2%。

完成出售后，苗振国于五龙电动车的持股量，将由原来的15.15%降至10.77%。

五龙电动车已申请股份于下周一恢复买卖。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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