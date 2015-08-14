全球航运：由亚洲至北欧港口货运集装箱运费下挫23%--消息人士

路透哥本哈根8月14日 - 了解上海集装箱运价指数的一名消息人士对路透表示，在截至周五的一周，由亚洲港口至北欧的货轮每个20尺标准集装箱(TEU)的海运费下跌23.2%，至640美元。

此前一周该运费下滑24.9%。

这一全球最繁忙的海运航线运费今年重挫，因船只运力过剩，而运送商品的需求低迷。对船运公司而言，这条航线如欲维持获利，通常而言运费水平需为每个TEU约在800-1,000美元之间。