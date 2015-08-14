全球航运：由亚洲至北欧港口货运集装箱运费下挫23%--消息人士

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透哥本哈根8月14日 - 了解上海集装箱运价指数的一名消息人士对路透表示，在截至周五的一周，由亚洲港口至北欧的货轮每个20尺标准集装箱(TEU)的海运费下跌23.2%，至640美元。
此前一周该运费下滑24.9%。
这一全球最繁忙的海运航线运费今年重挫，因船只运力过剩，而运送商品的需求低迷。对船运公司而言，这条航线如欲维持获利，通常而言运费水平需为每个TEU约在800-1,000美元之间。
截至周五的一周，由亚洲至地中海港口的集装箱运费下滑24.8%，但到美国西海岸港口的运费增长11.5%，到美国东海岸港口的运费上涨5.8%。(完) (编译 陈宗琦；审校 于春红)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)