更新版 1-中国金融：7月外占大减增加降准概率，8月跨境资金流动为重要指标

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路透北京8月14日 - 中国央行周五公布7月份外汇占款下降幅度创下近20年来最大单月跌幅。分析人士认为，如果汇率企稳，央行降准将是大概率事件；而8月份跨境资金流动情况将是央行货币政策观察的重要指标。

中国央行公布的数据显示，7月金融机构全口径外汇占款减少2,491亿元人民币，创出为1998年有数据纪录以来单月最大降幅。当月央行口径外汇占款减少3,080亿元。

“面对资产价格剧烈的波动，央行守住不发生系统性风险的底线，积极入市干预了外汇市场...在6月中下旬至7月上旬A股暴跌的恐慌情绪影响下，面对大幅上升的购汇需求，央行竭力维稳汇率。”对于两个口径外汇占款大幅减少的原因，招商证券宏观团队认为。

根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表，全口径下7月末金融机构外汇占款余额为289,082.8亿元，较上月减少2,491.25亿元；财政性存款余额为45,759.97亿元，较上月增加5,149.64亿元。上述两项数据表明，7月份市场因此减少了7,640.89亿元的流动性。

中国银行国际金融研究所高级研究员周景彤分析称，美联储加息预期背景下，企业和居民结汇意愿降低；外贸顺差增加额减少，同时中国对外直接投资增加较多；这是7月份外汇占款减少的三个主要因素。

央行外汇占款大幅下降带来的基础货币供应减少也增加了降低存款准备金率的可能性。周景彤表示，外汇占款减少，意味着流动性趋紧和利率上升；事实上，SHIBOR利率自7月以来不断走高，隔夜拆借利率升幅超过20%，这增大了近期降准的概率。

民生证券首席固收研究员李奇霖指出，外汇占款缺口需要央行主动货币投放抵补，只要汇率端稍显稳定后，降准大概率会出现。

中国央行周二宣布，完善人民币对美元汇率中间价报价，从当日开始，人民币兑美元汇率中间价连续三个交易日持续大幅下跌，三天累计贬值逾4%。

**8月资本流动或为降准考量依据**

近期降准可能性增加无虞，但具体的操作时点还有待对中国8月份跨境资金流动情况进行观察。方正证券首席宏观分析师郭磊也认为，中国央行对降准仍存顾虑，一则是降准将形成实质性宽松，反而加剧贬值压力；二则是目前通胀和楼市价格已经抬头。因此目前决定政策行动的重要因素是8月的状况，即在一次性贬值之后跨境资金异常流会不会明显减少。

招商证券宏观团队预计，8月外汇占款负增长的规模仍然较高，如果流动性因此而受到影响，央行采用降准对冲时机可期。

分析7月份央行刊登的货币当局资产负债表，在对其他金融性公司债权一项，7月数据为9,696.35亿元，和上月相比，大幅增加了2,000亿元。而这一项在今年1至6月几乎未有改变。一位接近央行人士称，“就是给证金公司提供了2,000亿再贷款流动性支持。”

央行对其他金融性公司债权实质是再贷款，亦为基础货币投放。李奇霖认为，7月由于救市投放了基础货币形成对冲，但在8月中间价改革致人民币大幅贬值，当月外汇占款数据可能更糟。