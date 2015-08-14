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市场报道 | 2015年 8月 14日 星期五 16:49 BJT

全球贵金属：8月13日SPDR黄金与iShares白银持仓皆持平

路透8月14日 - 周四全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓量较周三持平，全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓亦维持不变。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 21,601,190.9　　8月13日 21,601,190.9　 8月12日 0.0 0.00%

iShares 324,968,181.0 8月13日 324,968,181.0 8月12日 0.0 0.00%(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 陈宗琦；审校 高琦)

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