路透基点：丰田汽车金融(中国)循环信贷倍增至30.8亿元人民币--TRLPC

路透香港8月14日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，丰田汽车金融(中国)有限公司已签署30.8亿元人民币(4.81亿美元)的双档循环信用贷款，几乎是最初目标规模16.5亿元的两倍。

法国巴黎银行、恒生银行、汇丰和三井住友银行为牵头行兼簿记行。另外十家银行在一般银团贷款组建阶段加入。

这笔贷款由两部分组成，A部分金额1.5亿元人民币，期限为15个月；B部分金额为29.3亿元人民币，期限为三年。A、B两部分贷款的利率分别是中国央行基准利率的95%和100%。

所筹款项用于营运资金。

借款方上次在市场筹资是在2014年12月签署一笔20亿元人民币双档循环信贷，包括A部分15个月期6.50亿元人民币贷款、B部分的三年期13.5亿元人民币贷款，贷款利率和最新这笔融资相同。去年的贷款牵头行兼簿记行为花旗集团、德国商业银行、星展银行、及渣打，另外还有五家银行加入。