路透基点：丰田汽车金融(中国)循环信贷倍增至30.8亿元人民币--TRLPC

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透香港8月14日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，丰田汽车金融(中国)有限公司已签署30.8亿元人民币(4.81亿美元)的双档循环信用贷款，几乎是最初目标规模16.5亿元的两倍。
法国巴黎银行、恒生银行、汇丰和三井住友银行为牵头行兼簿记行。另外十家银行在一般银团贷款组建阶段加入。
这笔贷款由两部分组成，A部分金额1.5亿元人民币，期限为15个月；B部分金额为29.3亿元人民币，期限为三年。A、B两部分贷款的利率分别是中国央行基准利率的95%和100%。
所筹款项用于营运资金。
借款方上次在市场筹资是在2014年12月签署一笔20亿元人民币双档循环信贷，包括A部分15个月期6.50亿元人民币贷款、B部分的三年期13.5亿元人民币贷款，贷款利率和最新这笔融资相同。去年的贷款牵头行兼簿记行为花旗集团、德国商业银行、星展银行、及渣打，另外还有五家银行加入。
借款方为丰田汽车的全资子公司，为丰田在华客户提供汽车融资产品。(完) (编译 张明钧; 审校 高琦)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)