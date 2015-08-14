全球外汇市场一周综述：人民币突贬引跌亚币，扰动美联储升息预期--PDF版本****

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
亲爱的客户，您好： 外汇市场是全球经济表现的风向标，也反映投资者的偏好与取向。路透一周全球汇市综述，为您梳理新一周的市场热点，同时深入盘点全周重要汇市消息和资料。 欲浏览最近一期综述的简体版PDF，请点选：link.reuters.com/suh45w 欲浏览最近一期综述的繁体版PDF，请点选：link.reuters.com/vuh45w 如果您对本文有任何意见或建议，请发邮件给 Guijuan.Qu1@thomsonreuters.com
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)