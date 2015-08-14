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市场报道 | 2015年 8月 14日 星期五 17:21 BJT

欧元区数据：7月通胀率0.2%，仍远低于欧洲央行目标

路透布鲁塞尔8月14日 - 欧盟统计局周五证实，欧元区7月通胀率持稳，但仍远低于欧洲央行的目标。

欧盟统计局称，7月消费者物价调和指数(HICP)终值较上年同期增长0.2%，与6月同比增幅持平，也与初值相符。

7月HICP较前月下降0.6%，主要是因为能源价格、牛奶、奶酪及蛋类价格下跌。

欧盟统计局称，7月餐馆和咖啡馆、烟草和租赁价格带来最大提振作用。

7月扣除未加工食品和能源的物价较上年同期增长0.9%，较前月下降0.6%。(完)

(编译 于春红; 审校 蔡美珍)

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