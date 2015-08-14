欧洲企业：奥迪汽车7月销售成长1.4%，中国市场销售同比降12.5%

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透法兰克福8月14日 - 德国豪华汽车制造商奥迪(Audi)表示，7月销售成长1.4%，因美国交货量大增21%，欧洲市场需求也相当强劲，协助抵销中国销售较上年同期大降12.5%的效应。
隶属于大众汽车(福斯/Volkswagen) 旗下的奥迪指出，7月汽车交货量约146,100辆。公司表示，销售成长力道下滑有部分是因为车款正准备进行更新交替。
奥迪称，运动型车(运动休旅车，SUV)需求续强，美国相关车种交货量大增68%。(完)
(编译 张明钧; 审校 高琦)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)