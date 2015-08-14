中国社会：天津爆炸事故遇难人数升至56人，其中消防人员21名--新华

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透北京8月13日 - 中国官方媒体--新华社周五公布最新数据称，截至15时，天津港国际物流中心区域爆炸事故遇难人数升至56人，其中消防人员21名；住院治疗721人，其中危重症25人，重症33人。
天津市委宣传部副部长龚建生上午在新闻发布会上称，截至早上9点，17个监测点监控数据显示，污染物、有机污染物、有毒物质、常规污染物等的检测数据目前接近正常值，而且事故区域风向有利于污染物向海中扩散，目前环境空气质量对居民生活不会有太多影响。
但他也表示，现场还有未爆炸化学品，后续将加强检测，随时对外披露。
周三晚间23时20分左右，天津港国际物流中心区域内瑞海公司所属危险品仓库（系民营企业）发生剧烈爆炸，第一次爆炸相当于3吨TNT，30秒后发生的第二次爆炸相当于21吨TNT。
国务院周五下发紧急通知，要求立即在全国范围内深入开展危险化学品和易燃易爆物品专项整治，立即组织对所有危险化学品和易燃易爆物品生产、经营、运输、仓储企业进行一次全面排查。（完） (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)