欧洲汇市：英镑兑欧元徘徊一个月低点附近，英国升息时间预期被推迟

“对英镑而言，本周主要情势发展是欧元走高，”东京三菱UFJ银行外汇分析师Lee Hardman称。

“这有一部分是反映了欧元是当前融资货币首选的事实...但这也在反映市场已经降低对英国央行升息的预期...这稍微削弱了英镑兑欧元的吸引力。”