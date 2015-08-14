欧洲汇市：英镑兑欧元徘徊一个月低点附近，英国升息时间预期被推迟

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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英镑兑美元 本周已上涨约0.7%，有望创近两个月来最大涨幅，周五持平于1.5609美元。
英镑兑欧元日内上涨0.1%，报0.71395英镑。但本周共计下跌约0.8%。
“对英镑而言，本周主要情势发展是欧元走高，”东京三菱UFJ银行外汇分析师Lee Hardman称。
“这有一部分是反映了欧元是当前融资货币首选的事实...但这也在反映市场已经降低对英国央行升息的预期...这稍微削弱了英镑兑欧元的吸引力。”
“英镑兑主要货币看起来准备弹高，但在下周通胀数据及零售销售数据公布前，投资人最好维持轻仓，”花旗银行外汇分析师Josh O'Byrne在研究报告中指出。(完)
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全部现汇报价 (编译 高琦/蔡美珍；审校 王洋)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)