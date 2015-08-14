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市场报道 | 2015年 8月 14日 星期五 18:08 BJT

欧洲汇市：英镑兑欧元徘徊一个月低点附近，英国升息时间预期被推迟

英镑兑美元 本周已上涨约0.7%，有望创近两个月来最大涨幅，周五持平于1.5609美元。

英镑兑欧元日内上涨0.1%，报0.71395英镑。但本周共计下跌约0.8%。

“对英镑而言，本周主要情势发展是欧元走高，”东京三菱UFJ银行外汇分析师Lee Hardman称。

“这有一部分是反映了欧元是当前融资货币首选的事实...但这也在反映市场已经降低对英国央行升息的预期...这稍微削弱了英镑兑欧元的吸引力。”

“英镑兑主要货币看起来准备弹高，但在下周通胀数据及零售销售数据公布前，投资人最好维持轻仓，”花旗银行外汇分析师Josh O'Byrne在研究报告中指出。(完)

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