更新版 1-台湾货币市场：短率继续微跌，下周料央行续导引利率缓步下行

* 央行连四日调低代收隔夜资金利率至0.379% * 短率续跌，下周视央行动作不排除再向下探低 * 短票利率仍在低位 * 债券附条件交易利率也在低档 (更新拆款以及央行发行存单细节) 记者 高洁如 路透台北8月14日 - 台湾银行间短率周五继续微跌。交易人士指出，市场资金宽裕，央 行连四日调低代收隔夜资金利率引导短率续跌，资金需求不振；展望下周，预料央行仍将导 引短率向下探低。 资金调度人士表示，央行在市场的动作不断，宣示宽松的决心强烈。目前大型银行对一 周拆款的利率水位已逐步向下，不过在短率仍会下跌的预期心理之下，需求未见提升。 〞看起来拆款、票的利率都有可能再继续降。〞一位大型商银交易员表示。 他们表示，前一波央行导引短期拆款利率下行为期至少半个月，调整短率幅度也达到10 基点以上，不排除本次操作模式类似前波，下周短率随着央行的动作缓步下行的机会仍大。 睽违三年以来，台湾央行8月11日(周二)首见调低委托银行代收隔夜拆款利率0.2基点， 之后两天亦维持每天0.2基点的降幅，今日更扩大跌幅至0.3基点，委托银行收受隔拆利率为 0.379%。 今日报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平 0.377% 0.379% 均利率 --隔夜拆款利率区间 0.290-0.390% 0.293-0.398% --一周拆款利率区间 0.378-0.435% 0.380-0.430% --两周拆款利率区间 0.400-0.430% 0.400-0.450% **短票利率暂在0.52%** 短票方面，票券商交易员表示，大型银行目前自保短票的利率维稳在0.52%，短期之内 要是未做调整，预期短票利率会先在该水位暂停一下。 一票券商交易员指出，在央行政策导引之下，短票利率仍有下行可能。随着外部环境的 利率走低，不排除大型银行对利率无法持续坚持，再有调降动作。 另外一票券商交易员则表示，因拆款利率降得颇快，因此有意调高拆款的比重以因应资 金缺口。这其中减少短票的承做会先以法人为主，后续也会视与法人授信的比重而机动调整 。 交易员指出，今日央行开出14天期定期存单，利率在0.47%。不妨密切观察今日央行收 受该期限定存单的金额，作为后续短票市场利率走势参考。 但也有人认为，央行后续可能将14天期存单常态化为每日都接受申请，不排除也是央行 后续调控短期利率的方法之一。 大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.52%，同上日。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 526%，前日在0.545%；上日成交量87.93亿台币，前日76亿台币。 台湾央行周五共发行725亿台币定存单，其中14天期定存单发行223亿。若较今日存单到 期金额723亿台币，存单发行余额增2亿。 台湾央行下周存单到期1兆9,995.1亿台币，到期情况分别是周一6,973.3亿、周二1,941 亿、周三4,663亿、周四5,884.3亿以及周五533.5亿台币。 拆款中心资料 显示，周五超额准备为230亿台币，累积至周日超额准备为2,490亿 台币、加计前期1%的超额准备3,510亿台币。 **RP利率仍在低位** 债市附买回(RP)市场方面，交易员指出，市场资金颇多，尾盘甚至有不少投信进场找券 ，突显资金充裕。 票券商表示，因央行动作很多，因此持续尝试将利率压低，使得交易的区间高位略向下 滑。下周也将视央行的动作，伺机而动。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.50-0.52%，同上日；10天期以上公司 债RP主要成交在0.60-0.62%，也持平上日。 大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率极短天期利率在0.42%，区间大致不变， 但成交利率向低位靠拢。公司债新承做附买回利率方面，极短天期仍在0.46%，大区间仍在0 .48%-0.54%。这部分的债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。 (完) (审校 杨淑祯)