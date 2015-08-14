中国新债：青岛市定向发行总额136亿元地方债，利率较下限上浮15%

路透上海8月14日 - 中国青岛市财政厅周五公告，当日采用定向承销方式发行了总额136亿元人民币的地方政府债券，其中一般债券106.083亿元，专项债券29.917亿元；各期限利率较下限上浮幅度均为15%。

青岛市本次定向发行的一般债券期限包括三、五、七和10年，利率分别为3.37%、3.71%、3.99%和4.03%，除了三年期发行规模为10.6083亿元，五、七、10年均为31.8249亿元。

专项债券期限包括五年、七年和10年，利率分别为3.71%、3.99%和4.03%，发行规模上，五年期为14.9585亿元，七年为5.9834亿元，10年期为8.9751亿元。

青岛市周五下午还公开招标了四期一般地方债、三期专项地方债，中标利率亦均较投标区间下限高10个基点(bp)。

上周五辽宁省公开招标的一般和专项地方债，中标利率全线高于投标区间下限至少20个基点(bp)，其中10年专项债甚至未招满，中标利率高至上限，为地方债逾四年来首现流标。而此前除个别省市，公开发行的地方债，中标利率均贴近或持平于同期限国债到期收益率五日均值，即投标区间下限。

财政部、央行、银监会此前联合发文，明确地方债置换引入定向发行方式，同时将地方债全面纳入抵押品范围；定向发行部分将于8月底前全部完成。

定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。(完)

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here (发稿 吕雯瑾；; 审校 杨淑祯)