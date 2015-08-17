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亚洲 | 2015年 8月 17日 星期一 08:00 BJT

重温稿-台湾货币市场：短率继续微跌，下周料央行续导引利率缓步下行

* 央行连四日调低代收隔夜资金利率至0.379%
    * 短率续跌，下周视央行动作不排除再向下探低
    * 短票利率仍在低位
    * 债券附条件交易利率也在低档

     记者 高洁如
    路透台北8月14日 - 台湾银行间短率周五继续微跌。交易人士指出，市场资金宽裕，央
行连四日调低代收隔夜资金利率引导短率续跌，资金需求不振；展望下周，预料央行仍将导
引短率向下探低。
    
    资金调度人士表示，央行在市场的动作不断，宣示宽松的决心强烈。目前大型银行对一
周拆款的利率水位已逐步向下，不过在短率仍会下跌的预期心理之下，需求未见提升。
    
    〞看起来拆款、票的利率都有可能再继续降。〞一位大型商银交易员表示。
    
    他们表示，前一波央行导引短期拆款利率下行为期至少半个月，调整短率幅度也达到10
基点以上，不排除本次操作模式类似前波，下周短率随着央行的动作缓步下行的机会仍大。
    
    睽违三年以来，台湾央行8月11日(周二)首见调低委托银行代收隔夜拆款利率0.2基点，
之后两天亦维持每天0.2基点的降幅，今日更扩大跌幅至0.3基点，委托银行收受隔拆利率为
0.379%。 
      
                                 今日报价                   上日收盘
 隔夜银行间拆款加权平             0.377%                     0.379% 
 均利率                                              
                                                     
   --隔夜拆款利率区间          0.290-0.390%              0.293-0.398%  
   --一周拆款利率区间          0.378-0.435%              0.380-0.430%  
   --两周拆款利率区间          0.400-0.430%              0.400-0.450%  
                                                     
             
    **短票利率暂在0.52%**
    
    短票方面，票券商交易员表示，大型银行目前自保短票的利率维稳在0.52%，短期之内
要是未做调整，预期短票利率会先在该水位暂停一下。
    
    一票券商交易员指出，在央行政策导引之下，短票利率仍有下行可能。随着外部环境的
利率走低，不排除大型银行对利率无法持续坚持，再有调降动作。
    
    另外一票券商交易员则表示，因拆款利率降得颇快，因此有意调高拆款的比重以因应资
金缺口。这其中减少短票的承做会先以法人为主，后续也会视与法人授信的比重而机动调整
。
    
    交易员指出，今日央行开出14天期定期存单，利率在0.47%。不妨密切观察今日央行收
受该期限定存单的金额，作为后续短票市场利率走势参考。
    
    但也有人认为，央行后续可能将14天期存单常态化为每日都接受申请，不排除也是央行
后续调控短期利率的方法之一。
    
    大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.52%，同上日。
    
    据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.
526%，前日在0.545%；上日成交量87.93亿台币，前日76亿台币。
    
    台湾央行周五共发行725亿台币定存单，其中14天期定存单发行223亿。若较今日存单到
期金额723亿台币，存单发行余额增2亿。
    
    台湾央行下周存单到期1兆9,995.1亿台币，到期情况分别是周一6,973.3亿、周二1,941
亿、周三4,663亿、周四5,884.3亿以及周五533.5亿台币。    

    拆款中心资料 显示，周五超额准备为230亿台币，累积至周日超额准备为2,490亿
台币、加计前期1%的超额准备3,510亿台币。
    
         
    **RP利率仍在低位**
      
    债市附买回(RP)市场方面，交易员指出，市场资金颇多，尾盘甚至有不少投信进场找券
，突显资金充裕。
    
    票券商表示，因央行动作很多，因此持续尝试将利率压低，使得交易的区间高位略向下
滑。下周也将视央行的动作，伺机而动。
    
    今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.50-0.52%，同上日；10天期以上公司
债RP主要成交在0.60-0.62%，也持平上日。
    
    大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率极短天期利率在0.42%，区间大致不变，
但成交利率向低位靠拢。公司债新承做附买回利率方面，极短天期仍在0.46%，大区间仍在0
.48%-0.54%。这部分的债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。
(完)   

 (审校 杨淑祯)

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