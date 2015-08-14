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亚洲 | 2015年 8月 14日 星期五 18:45 BJT

香港股市：恒生国企指数换入广发证券和华泰证券，剔除中煤与广汽

路透香港8月14日 - 恒生指数公司周五公布季度检讨结果，恒生国企指数 换入广发证券 和华泰证券 ，并剔除中煤能源 与广汽集团 。

本次变动将于9月14日起生效，国企指数成份股数目固定为40只。

至于大市恒生指数 在本次检讨中没有变动，成份股数目固定为50只。

广发证券今天收跌0.13%，报14.96港元，过去一个月累计跌近14%；华泰证券则收升2.05%，报15.96港元，过去一个月累计跌逾12%。（完）

(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)

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