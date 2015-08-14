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亚洲 | 2015年 8月 14日 星期五 18:55 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶因油价走弱而下跌，本周则小升

路透东京8月14日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周五下跌，交易商表示，受美国原油期货价格跌至近六年半低位所累，但期胶本周小升，交投淡静，许多交易商因假期离场。

1月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收跌0.4日圆或0.2%，报每公斤193.9日圆。

TOCOM期胶本周上涨0.3%，为四周来首周上涨。

“橡胶受油价下跌所累，”Nihon Unicom Inc.主管Hiroyuki Kikukawa表示。

“但跌势受限，因上海股市持坚，令投资人松了一口气。”

“但下周整体橡胶市场的信心可能仍疲弱，因油价走跌，且中国汽车需求走软，”Kikukawa表示。

上海期交所主力1月合约 跌110元人民币，报每吨12,280元(1,921.51美元)。

新加坡SICOM的9月合约 最新报每公斤134.0美分，跌1.2美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍 审校 张明钧)

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