国际油市：亚洲380-cst燃料油贴水周线扩大30%，供应持续过剩

路透新加坡8月14日 - 新加坡380-cst燃料油贴水周五小幅扩大，周 线贴水共计扩大30%，因供应过剩尚无减轻迹象，尽管7月船用燃料油销售 优于预期。 路透数据，380-cst燃料油较新加坡现货报价贴水周五扩大0.28美元 至每吨6.33美元。 航运用燃料油价格周五触及每吨253美元的逾六年低点，因原油价格 大跌，燃料油统售价格失去支撑。 之前出现比今日更低的报价日期为2009年3月17日。 美国原油价格周五仍接近逾六年来最低水准，因美国库存增加显示供 给过剩，而亚洲经济放缓令人忧心需求不济。 现货市场有四笔交易。 BP出售2万吨180-cst燃料油给摩科瑞，9月3-7日交运，每吨较新加坡 现货报价贴水5美元。 中国航油出售2万吨380-cst燃料油给维多，9月9-13日交运，每吨较 新加坡现货报价贴水6美元。 中国航油出售2万吨380-cst燃料油给维多，9月3-7日交运，每吨报价 252美元。 BP出售2万吨180-cst燃料油给摩科瑞，9月9-13日交运，每吨较新加 坡现货报价贴水5美元。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 戴素萍)