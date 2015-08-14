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亚洲 | 2015年 8月 14日 星期五 18:55 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油贴水周线扩大30%，供应持续过剩

路透新加坡8月14日 - 新加坡380-cst燃料油贴水周五小幅扩大，周
线贴水共计扩大30%，因供应过剩尚无减轻迹象，尽管7月船用燃料油销售
优于预期。
    
    路透数据，380-cst燃料油较新加坡现货报价贴水周五扩大0.28美元
至每吨6.33美元。
    
    航运用燃料油价格周五触及每吨253美元的逾六年低点，因原油价格
大跌，燃料油统售价格失去支撑。
    
    之前出现比今日更低的报价日期为2009年3月17日。
    
    美国原油价格周五仍接近逾六年来最低水准，因美国库存增加显示供
给过剩，而亚洲经济放缓令人忧心需求不济。
    
    现货市场有四笔交易。
    
    BP出售2万吨180-cst燃料油给摩科瑞，9月3-7日交运，每吨较新加坡
现货报价贴水5美元。
    
    中国航油出售2万吨380-cst燃料油给维多，9月9-13日交运，每吨较
新加坡现货报价贴水6美元。
    
    中国航油出售2万吨380-cst燃料油给维多，9月3-7日交运，每吨报价
252美元。
    
    BP出售2万吨180-cst燃料油给摩科瑞，9月9-13日交运，每吨较新加
坡现货报价贴水5美元。(完)
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
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    产油国官方售价英文原文    

 (编译 张明钧; 审校 戴素萍)

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