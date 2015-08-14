国际油市：亚洲380-cst燃料油贴水周线扩大30%，供应持续过剩

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透新加坡8月14日 - 新加坡380-cst燃料油贴水周五小幅扩大，周 线贴水共计扩大30%，因供应过剩尚无减轻迹象，尽管7月船用燃料油销售 优于预期。 路透数据，380-cst燃料油较新加坡现货报价贴水周五扩大0.28美元 至每吨6.33美元。 航运用燃料油价格周五触及每吨253美元的逾六年低点，因原油价格 大跌，燃料油统售价格失去支撑。 之前出现比今日更低的报价日期为2009年3月17日。 美国原油价格周五仍接近逾六年来最低水准，因美国库存增加显示供 给过剩，而亚洲经济放缓令人忧心需求不济。 现货市场有四笔交易。 BP出售2万吨180-cst燃料油给摩科瑞，9月3-7日交运，每吨较新加坡 现货报价贴水5美元。 中国航油出售2万吨380-cst燃料油给维多，9月9-13日交运，每吨较 新加坡现货报价贴水6美元。 中国航油出售2万吨380-cst燃料油给维多，9月3-7日交运，每吨报价 252美元。 BP出售2万吨180-cst燃料油给摩科瑞，9月9-13日交运，每吨较新加 坡现货报价贴水5美元。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)