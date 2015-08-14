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亚洲 | 2015年 8月 14日 星期五 19:04 BJT

香港个股：中信股份优先股转换为普通股，正大光明持股比例升至20%

路透香港8月14日 - 中国综合企业--中信股份 周五称，正大光明已经行使转换权将其所持优先股全部转换为普通股，因而对中信股份的持股比例升至20%，为第二大股东。

转换前，正大光明持有中信股份9.67%股份以及总值约459.2亿港元优先股。转换价为每股13.8港元。

正大光明为泰国卜蜂集团旗下正大和日本伊藤忠商事 各持50%股权的合营公司，该公司今年初斥资803亿港元认购中信股份可转换优先股及收购旧股。

中信股份今天收升6.56%，报14.94港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校)

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