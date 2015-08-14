马来西亚期市：棕榈油价格连续第二日上涨，因马币创17年低位

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透雅加达8月14日 - 马来西亚棕榈油期货周五为连续第二天上涨，尾随隔夜竞争油品的升势，马币下跌则提供了些许支撑。
马来西亚10月指标棕榈油期货 上涨0.6%，至每吨2,025马币。
“一开始有一些因马币疲弱而进场的买盘，”一大宗商品经纪商驻吉隆坡交易员表示。
马币周五跌至17年低位，使得以马币计价的棕榈油对海外买家来说变得更具吸引力。
成交量报63,400口，高于通常的35,000口。
交易商们表示，然全球大宗商品疲弱、国内产量料将增加的预期，以及需求放缓，均抑制棕榈油价格的升势。
稍早指标棕榈油期货一度高见每吨2,042马币。
本周棕榈油价格下跌0.8%，为连续第七周下跌，本周稍早人民币贬值之后棕榈油价格挫跌。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍 审校 张明钧)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)