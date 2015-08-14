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亚洲 | 2015年 8月 14日 星期五 19:22 BJT

马来西亚期市：棕榈油价格连续第二日上涨，因马币创17年低位

路透雅加达8月14日 - 马来西亚棕榈油期货周五为连续第二天上涨，尾随隔夜竞争油品的升势，马币下跌则提供了些许支撑。

马来西亚10月指标棕榈油期货 上涨0.6%，至每吨2,025马币。

“一开始有一些因马币疲弱而进场的买盘，”一大宗商品经纪商驻吉隆坡交易员表示。

马币周五跌至17年低位，使得以马币计价的棕榈油对海外买家来说变得更具吸引力。

成交量报63,400口，高于通常的35,000口。

交易商们表示，然全球大宗商品疲弱、国内产量料将增加的预期，以及需求放缓，均抑制棕榈油价格的升势。

稍早指标棕榈油期货一度高见每吨2,042马币。

本周棕榈油价格下跌0.8%，为连续第七周下跌，本周稍早人民币贬值之后棕榈油价格挫跌。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍 审校　张明钧)

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