东南亚股市：周线全数下跌，马来西亚创七年来最大周线跌幅

路透曼谷8月14日 - 马来西亚主要股指周五创下近七年来最大周线跌 幅，因马币 挫跌且外资流出，但新加坡、泰国及印尼等超卖市场 在尾盘买气拉抬下反弹。 马币兑美元 创17年新低，此前油价下跌令人对马国出口更加 担忧。 马来西亚证交所公布资金外流状况，外资周五卖超4.04亿马币(9,900 万美元)。 马来西亚股市 周五收低1.5%，周线重挫5%，为2008年10月以 来最大周线跌幅。 新加坡股市 连续第二日收涨，周线跌幅收窄至2.6%。泰国股 市 终止五日跌势，周线则是下跌1%。印尼股市 则是扳回盘 初跌幅，周线跌幅则达3.9%。 在中国人民币贬值后，区域货币剧烈波动，促使投资人了结近期获利 ，菲律宾股市 连续第三日下跌，周线跌1.7%。 今年在区域股市中表现最佳的越南股市 则是连续第四日下跌， 周线挫跌2.4%，部分是受到越南央行周三将美元/越南盾交易区间扩大一 倍以因应人民币贬值的影响。 涨跌 当日 今 年以来 2014年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 352.66 -1.56 -0.44 -14.15 410.77 新加坡 3114.25 22.47 +0.73 -7.46 3365.15 马来西亚 1596.82 -24.80 -1.53 -9.34 1761.25 泰国 1413.92 9.77 +0.70 -5.59 1497.67 印尼 4585.39 1.14 +0.02 -12.27 5226.95 菲律宾 7408.44 -31.36 -0.42 +2.46 7230.57 越南 589.03 -5.23 -0.88 +7.95 545.63 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 美股盘中英文报导 [STX NEWS/US] 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 张明钧; 审校 戴素萍)