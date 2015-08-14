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亚洲 | 2015年 8月 14日 星期五 19:30 BJT

东南亚股市：周线全数下跌，马来西亚创七年来最大周线跌幅

路透曼谷8月14日 - 马来西亚主要股指周五创下近七年来最大周线跌
幅，因马币 挫跌且外资流出，但新加坡、泰国及印尼等超卖市场
在尾盘买气拉抬下反弹。
    
    马币兑美元 创17年新低，此前油价下跌令人对马国出口更加
担忧。
    
    马来西亚证交所公布资金外流状况，外资周五卖超4.04亿马币(9,900
万美元)。
    
    马来西亚股市 周五收低1.5%，周线重挫5%，为2008年10月以
来最大周线跌幅。
    
    新加坡股市 连续第二日收涨，周线跌幅收窄至2.6%。泰国股
市 终止五日跌势，周线则是下跌1%。印尼股市 则是扳回盘
初跌幅，周线跌幅则达3.9%。
    
    在中国人民币贬值后，区域货币剧烈波动，促使投资人了结近期获利
，菲律宾股市 连续第三日下跌，周线跌1.7%。
    
    今年在区域股市中表现最佳的越南股市 则是连续第四日下跌，
周线挫跌2.4%，部分是受到越南央行周三将美元/越南盾交易区间扩大一
倍以因应人民币贬值的影响。
    
 
                                                涨跌    当日  今
年以来  2014年
                                    最新报价    点数    涨跌%   
涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   352.66    -1.56   -0.44  
-14.15   410.77
    新加坡                   3114.25    22.47   +0.73  
 -7.46  3365.15
    马来西亚                  1596.82   -24.80   -1.53  
 -9.34  1761.25
    泰国                      1413.92     9.77   +0.70  
 -5.59  1497.67
    印尼                      4585.39     1.14   +0.02  
-12.27  5226.95
    菲律宾                     7408.44   -31.36   -0.42  
 +2.46  7230.57
    越南                        589.03    -5.23   -0.88  
 +7.95   545.63
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  <0#.G
SPMAJOR>
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
 
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股       
 
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股     
 
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股     
 
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   [
CTMT/CN]
    股市新闻               美股盘中英文报导       [STX
NEWS/US]
    欧洲股市报导             日本股市报导               
  
    香港股市报导             中国股市报导               
 
    澳洲股市报导             台湾股市报导               
 
    韩国股市报导             东南亚股市报导             
 
    英股富时指数             德股DAX指数                
 
    法股CAC-40指数         
    

 (编译 张明钧; 审校 戴素萍)

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