国际油市：亚洲柴油及航煤裂解价差下跌至一周低点，因库存升高

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透新加坡8月14日 - 亚洲柴油及航煤裂解价差周五分别下跌近7%和4.5%，至每桶11.09美元及11.74美元，两者均为8月6日以来最低，因尽管炼厂减产，供应持续丰沛。
交易商表示，目前炼厂产能利用率下调幅度并不高，大都不到5%。
他们并称，中国可能仍有充沛的数量可供出口，尽管该国炼厂总产量上个月为每日1,055万桶，已经减少了近3%。
“中国9月仍料将大量出口柴油。柴油市场料将供需失衡，供应量相当大，需求却放缓，”交易商表示。他并未具体提供数量。
从亚洲到欧洲，柴油库存正在升高。
根据荷兰顾问公司PJK International，截至周四的一周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)的柴油库存创下纪录高位；航煤库存则升至2011年初以来最高。
在新加坡现货市场，壳牌向来宝集团买进15万桶的含硫500ppm柴油，8月29日至9月2日装运，每桶贴水0.30美元。
维多向Phillips 66买进23.5万桶的含硫10ppm柴油，8月31日至9月4日装运，每桶升水2.60美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 张明钧)
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)