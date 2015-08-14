国际油市：亚洲柴油及航煤裂解价差下跌至一周低点，因库存升高

路透新加坡8月14日 - 亚洲柴油及航煤裂解价差周五分别下跌近7%和4.5%，至每桶11.09美元及11.74美元，两者均为8月6日以来最低，因尽管炼厂减产，供应持续丰沛。

交易商表示，目前炼厂产能利用率下调幅度并不高，大都不到5%。

他们并称，中国可能仍有充沛的数量可供出口，尽管该国炼厂总产量上个月为每日1,055万桶，已经减少了近3%。

“中国9月仍料将大量出口柴油。柴油市场料将供需失衡，供应量相当大，需求却放缓，”交易商表示。他并未具体提供数量。

从亚洲到欧洲，柴油库存正在升高。

根据荷兰顾问公司PJK International，截至周四的一周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)的柴油库存创下纪录高位；航煤库存则升至2011年初以来最高。

在新加坡现货市场，壳牌向来宝集团买进15万桶的含硫500ppm柴油，8月29日至9月2日装运，每桶贴水0.30美元。

维多向Phillips 66买进23.5万桶的含硫10ppm柴油，8月31日至9月4日装运，每桶升水2.60美元。(完)

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