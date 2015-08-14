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亚洲 | 2015年 8月 14日 星期五 19:49 BJT

国际油市：亚洲汽油裂解价差小幅回升，需求持坚

路透新加坡8月14日 - 亚洲汽油裂解价差周五小幅回升，来到三日高
点每桶16.13美元，因多数区域汽油需求持坚，在此同时供应受到炼厂维
修及降低产能利用率影响。
    
    壳牌再从新加坡现货市场买进三批汽油船货，自从8月3日以来总共购
买了约70万桶汽油，占这段期间以来总交易量155万桶的约45%。
    
    壳牌7月总计买进65万桶汽油，不到当月总成交量的40%。
    
    目前尚不清楚壳牌在Bukom经营的日炼21万桶常压蒸馏单元(CDU)是否
关闭以进行维修。
    
    壳牌周五自PTT买进一批95号汽油，9月6-10日装运，每桶69.60美元
，并从贡渥(Gunvor)买进另一批类似等级的船货，9月2-6日装运，每桶69
.70美元。另外壳牌还从BP买进一批92号汽油，8月29日至9月2日装运，每
桶65.10美元。
    
    亚洲石脑油裂解价差扩大下跌，来到三个交易日低点每吨87.23美元
，市场缺乏现货交易，且受原油价格下跌影响。
    
    交易商多表示，中国人民币贬值不太可能妨碍中国进口石脑油，因中
国需要石脑油来生产石化产品，且石脑油价格已随原油走跌。
    
    不过他们指出，中国石脑油进口可能在6月已触及新高655,169吨，是
上年同期的四倍有余。(完)
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
    亚洲燃料油               亚洲柴油              [M
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    产油国官方售价英文原文    

 (编译 张明钧; 审校 戴素萍)

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