国际油市：亚洲汽油裂解价差小幅回升，需求持坚

路透新加坡8月14日 - 亚洲汽油裂解价差周五小幅回升，来到三日高 点每桶16.13美元，因多数区域汽油需求持坚，在此同时供应受到炼厂维 修及降低产能利用率影响。 壳牌再从新加坡现货市场买进三批汽油船货，自从8月3日以来总共购 买了约70万桶汽油，占这段期间以来总交易量155万桶的约45%。 壳牌7月总计买进65万桶汽油，不到当月总成交量的40%。 目前尚不清楚壳牌在Bukom经营的日炼21万桶常压蒸馏单元(CDU)是否 关闭以进行维修。 壳牌周五自PTT买进一批95号汽油，9月6-10日装运，每桶69.60美元 ，并从贡渥(Gunvor)买进另一批类似等级的船货，9月2-6日装运，每桶69 .70美元。另外壳牌还从BP买进一批92号汽油，8月29日至9月2日装运，每 桶65.10美元。 亚洲石脑油裂解价差扩大下跌，来到三个交易日低点每吨87.23美元 ，市场缺乏现货交易，且受原油价格下跌影响。 交易商多表示，中国人民币贬值不太可能妨碍中国进口石脑油，因中 国需要石脑油来生产石化产品，且石脑油价格已随原油走跌。 不过他们指出，中国石脑油进口可能在6月已触及新高655,169吨，是 上年同期的四倍有余。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 戴素萍)