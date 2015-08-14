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市场报道 | 2015年 8月 14日 星期五 20:53 BJT

标题新闻：加拿大6月制造业销售较上月增加1.2%，为3月来最大增幅但低于预估的2.1%

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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