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亚洲 | 2015年 8月 14日 星期五 21:33 BJT

美国热股：特斯拉汽车盘初股价上涨，释股筹资金额高于此前宣告

路透8月14日 - 电动车制造商特斯拉汽车 表示，正打算通过出售股票筹措6.425亿美元资金，高于周四宣布的5亿美元。

特斯拉盘初股价上涨1.61%至246.40美元，上交易日收报242.51美元。(完)

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