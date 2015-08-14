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亚洲 | 2015年 8月 14日 星期五 21:34 BJT

美国热股：苹果盘初股价小跌，有报导称其电视服务延后至明年推出

路透8月14日 - 彭博报导指出，苹果 的电视服务将至少延至明年推出。报导称与电视业者洽谈节目授权的协商进展缓慢，在缺乏节目内容的情形下，导致苹果放弃在9月9日活动上发表电视服务的计划。

苹果盘初股价下跌0.29%至114.82美元，上交易日收报115.15美元。 (完)

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