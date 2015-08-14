版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 14日 星期五 21:33 BJT

美国热股：应用材料盘初股价下跌，季度营收及获利低于市场预期

路透8月14日 - 全球最大半导体设备业者应用材料 公布季度获利及营收低于市场预估，因晶圆代工业者的需求不振。

至少有七家券商调降应用材料评级，而积极投资人Jana Partners更是出脱应用材料持股。

应用材料盘初股价下跌1.99%至16.71美元，上交易日收报17.05美元。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐