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亚洲 | 2015年 8月 14日 星期五 21:32 BJT

美国热股：J.C. Penny盘初股价大涨7%，此前公布季度营收上扬2.7%

路透8月14日 - 百货公司运营商J.C. Penny 公布季度营收成长2.7%，受惠于家用品及高级珠宝销售增加，同时也受店内美容用品专卖店Sephora表现提振。

J.C. Penny盘初股价上涨7.06%至8.64美元，上交易日收报8.07美元。(完)

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