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亚洲 | 2015年 8月 14日 星期五 21:31 BJT

美国热股：Nordstrom盘初股价上涨，此前公布获利及营收优于预估

路透8月14日 - 连锁高档百货公司业者Nordstrom Inc 公布季度获利、营收及同店销售优于分析师预估，因忠实顾客相关销售增加、化妆品及女性服饰需求强劲，且减价商品业务出现增长。

Nordstrom盘初股价上涨5.45%至79.00美元，上交易日收报74.92美元。(完)

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