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市场报道 | 2015年 8月 14日 星期五 21:42 BJT

美国股市：盘初微跌，投资人评估数据以掌握升息时间点

路透8月14日 - 美国股市周五开盘微跌，因投资人评估一连串经济数据，这些数据可望进一步厘清美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时将会升息。

道琼工业指数 盘初下跌7.81点，或0.04%，报17,400.44点；标普500指数 下跌1.25点，或0.06%，报2,082.14点；Nasdaq综合股价指数 跌8.14点，或0.16%，报5,025.41点。(完)

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