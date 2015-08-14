欧洲汇市：英镑小涨，焦点回到英国升息前景

路透伦敦8月14日 - 英镑兑美元和欧元周五小涨，因对中国可能引发“货币战”的担忧缓解后，投资者将焦点回到英国央行未来几个月升息的前景上。

英镑兑欧元 本周稍早触及一个月低位，因中国安排人民币贬值和商品价格大跌。持有欧元兑新兴市场货币的利差交易仓位的投资者买回欧元。

中国缓和对该国透过让人民币贬值引发货币战的担忧后，人民币企稳，投资者的风险情绪抬头。英镑兑欧元周五上涨0.3%，报0.7121英镑。

“围绕人民币汇价的不确定使市场推迟对英国央行升息的预期，”BNP Paribas外汇策略师Sam Lynton-Brown说。

“现在似乎人民币回稳，市场看来不是那么恐慌，将焦点更多的放在英国本地情势，我们认为，英国相对良好。”