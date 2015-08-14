欧洲汇市：英镑小涨，焦点回到英国升息前景

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透伦敦8月14日 - 英镑兑美元和欧元周五小涨，因对中国可能引发“货币战”的担忧缓解后，投资者将焦点回到英国央行未来几个月升息的前景上。
英镑兑欧元 本周稍早触及一个月低位，因中国安排人民币贬值和商品价格大跌。持有欧元兑新兴市场货币的利差交易仓位的投资者买回欧元。
中国缓和对该国透过让人民币贬值引发货币战的担忧后，人民币企稳，投资者的风险情绪抬头。英镑兑欧元周五上涨0.3%，报0.7121英镑。
“围绕人民币汇价的不确定使市场推迟对英国央行升息的预期，”BNP Paribas外汇策略师Sam Lynton-Brown说。
“现在似乎人民币回稳，市场看来不是那么恐慌，将焦点更多的放在英国本地情势，我们认为，英国相对良好。”
英镑兑美元 上涨约0.2%，报1.5646美元，在美国消费者信心下跌的数据公布后，美元走软。本周，英镑兑美元升约1%，可望是近两个月来表现最好的一周。
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)