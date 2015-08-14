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货币新闻 | 2015年 8月 15日 星期六 00:12 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因各种船铂运价上升

路透8月14日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五上涨，受各种船铂运价上升提振。

乾散货运价指数升9点，或0.9%，报1,055点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上涨9点，报1,884点。日均获利上升234美元，报13,760美元。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升3点，或0.3%，报1,057点，日均获利涨21美元，至8,410美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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