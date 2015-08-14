全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因各种船铂运价上升

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
路透8月14日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五上涨，受各种船铂运价上升提振。
乾散货运价指数升9点，或0.9%，报1,055点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 上涨9点，报1,884点。日均获利上升234美元，报13,760美元。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升3点，或0.3%，报1,057点，日均获利涨21美元，至8,410美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透伦敦1月20日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周五触及一个月高位，因投资者对特朗普总统任期进行前瞻，聚焦经济加快增长和通胀升高前景。