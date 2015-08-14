南非汇市：兰特兑美元终止跌势，后市可能下跌

路透约翰内斯堡8月14日 - 南非兰特兑美元周五反弹，本周兰特大跌，因中国安排人民币贬值和美元上涨。

1530 GMT，兰特兑美元 小涨0.05%，至12.8005兰特，因中国央行似乎暂时停止引导人民币中间价下降。兰特稍早跌至14年新低12.8895，之后抹去跌幅反弹。

本周兰特兑美元下跌近2%，进一步接近13.00心理关口，兰特多次未能留守在12.80以下。

“在美国货币政策预计在下月开始正常化临近之际，13兰特附近的技术障碍将会继续受到考验，”NKC African Economics分析师在报告中说。美元上涨，此前美国公布7月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月上升0.2%，为美联储在9月政策会议上升息提供了空间。(完)