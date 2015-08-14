欧洲股市：本周跌幅为逾一个月来最大，受中国安排人民币贬值拖累

* FTSEurofirst 300指数本周大跌3%

* RWE下跌，因券商下调对该公司的目标价

* Ingenico上扬，因公司被纳入MSCI全球指数之内

路透伦敦8月14日 - 欧洲股市周五下滑，本周跌幅为逾一个月来最大，此前中国安排人民币贬值。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 收低0.7%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 回落0.1%，本周下跌3%，为7月底来表现最差的一周。

RWE 下挫2.4%，此前Natixis和瑞银下调对RWE的目标价，但支付服务公司Ingenico 劲升5.6%，因该公司被纳入MSCI全球指数 之内。

“中国让人民币贬值令市场震惊，事前没有露出半点端倪。随着尘埃落定，市场稍作喘息，”Peregrine & Black高级销售交易商Markus Huber表示。

Huber称，如果人民币下周企稳，将有助市场恢复信心。

摩根士丹利股市策略师表示，如果投资者将中国容许人民币贬值解读为预示中国将祭出更多经济刺激举措，投资者信心可能受到提振。

“任何显示中国可能加大经济刺激计划力度的迹象将使市场人气从避险转为冒险，因投资者考虑到全球经济成长可能增强，”摩根士丹利股市策略师在报告中说。