全球金市：金价因美元走强而下跌，但周线收高结束七周跌势

* 黄金周四结束五天连涨，此为5月来最长的涨势

* 本周金价可望在八周内首周上升

* 中国7月末黄金储备环比增加61万盎司

路透纽约/伦敦8月14日 - 金价周五下跌，因美国经济数据良好推动美元上涨，且投资者衡量中国干预人民币汇价对美国升息时间上的影响。

美国7月工业生产增速为八个月来最快，因汽车生产急升，此为美国第三季经济增长强劲的最新迹象，提振美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在下月升息的前景。

1805 GMT，现货金 下跌0.2%，报1,112.36美元，周四触及7月20日来最高1,126.31美元。

美国12月期金 收跌0.3%，报每盎司1,112.70美元。

贵金属走势和美国原油价格相悖，后者在触及六年半低位后上扬。

“我认为今日市场调整配置，”RJO Futures资深市场策略师Phillip Streible说，他解释一些投资者将资金从贵金属投向原油。

现货银 大跌1.7%，至15.15美元日内低位。

尽管金价周五下跌，但本周上涨，结束之前七周连跌的頽势，本周中国人民币贬值令全球经济不确定性上升，且驱使投资者在黄金等资产中避险。

金市波动性下降，因人民币汇价回稳，此前中国央行称鉴于中国经济基本面强劲，没有令人民币进一步贬值的理由。

金价本周迄今上涨约2%，此前连续七周下跌，为1999年来最长跌势。

中国央行周五公布，中国7月末黄金储备5,393万盎司，较上月的5,332万盎司增加61万盎司。中国央行上月开始按照国际货币基金组织数据公布特殊标准（SDDS）公布外汇储备、黄金储备等数据，当时披露6月份末黄金储备增至5,331万盎司，为六年来首次更新该数据。

世界黄金协会(WGC)表示，今年中国黄金需求至少将持平于去年的略低于1,000吨，而且不会受到本周人民币贬值的影响。

现货钯金 跌0.3%，报每盎司615.50美元，周四触及两周高位。现货铂金 跌0.4%，报每盎司987.74美元。(完)

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