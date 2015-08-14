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市场报道 | 2015年 8月 15日 星期六 03:36 BJT

纽约期市：ICE期棉连升第三日，在昨日高位遇到阻力

路透纽约8月14日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五连升第三日，因美国政府本周稍早公布的供需报告意外利多，但期棉在昨日高位遇到阻力，因实货市场活动仍然淡静。

“市场僵持不下：纺织厂不愿意在这些价格水准买入，而棉花种植商在等待价格进一步上升，”Plexus Cotton Ltd风险管理部董事Peter Egli说。

ICE-12月期棉 周五收高0.16美分，或0.2%，报每磅65.95美分。交投区间为65.25-66.51美分。

期货市场总成交量减少31,750口，至20,826口。数据显示，昨日未平仓合约总计增加765口，至185,597口。

美元指数 微涨0.06%，汤森路透核心商品CRB指数 升0.07%。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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