纽约期市：ICE期棉连升第三日，在昨日高位遇到阻力

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透纽约8月14日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五连升第三日，因美国政府本周稍早公布的供需报告意外利多，但期棉在昨日高位遇到阻力，因实货市场活动仍然淡静。
“市场僵持不下：纺织厂不愿意在这些价格水准买入，而棉花种植商在等待价格进一步上升，”Plexus Cotton Ltd风险管理部董事Peter Egli说。
ICE-12月期棉 周五收高0.16美分，或0.2%，报每磅65.95美分。交投区间为65.25-66.51美分。
期货市场总成交量减少31,750口，至20,826口。数据显示，昨日未平仓合约总计增加765口，至185,597口。
美元指数 微涨0.06%，汤森路透核心商品CRB指数 升0.07%。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)