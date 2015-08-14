版本:
中国
市场报道 | 2015年 8月 15日 星期六 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因美国天气改善和产量前景增强

路透芝加哥8月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，在过去六个交易日中第五日下跌，交易商说，因预计美国中西部下周将迎来降水，有利作物生长前景。

本周人民币下跌令人担心大豆最大买家中国的需求，以及美国农业部周三公布的美国大豆产量预估高于市场预期，继续向大豆市场施压。

交易商出脱大豆多头/玉米空头的套利交易，为大豆市场带来进一步压力。

本周，指标11月大豆下跌46-3/4美分，或4.9%，此为交投最活跃大豆合约 自1月来最大单周跌幅。

CBOT-8月大豆合约 到期，收低14-1/2美分，报每蒲式耳9.78-1/2美元。

CBOT称，没有8月大豆或豆粕合约交割，总计有16口8月豆油合约交割。

11月大豆期货合约 下跌10-1/2美分，报每蒲式耳9.16-1/2美元。

12月豆粕合约 下跌5.8美元，报每短吨314.2美元。

12月豆油合约 上涨0.09美分，报29.40美分。

今日CBOT大豆预估成交量为117,284口，豆粕为58,112口，豆油为74,042口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐