芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因美国天气改善和产量前景增强

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透芝加哥8月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，在过去六个交易日中第五日下跌，交易商说，因预计美国中西部下周将迎来降水，有利作物生长前景。
本周人民币下跌令人担心大豆最大买家中国的需求，以及美国农业部周三公布的美国大豆产量预估高于市场预期，继续向大豆市场施压。
交易商出脱大豆多头/玉米空头的套利交易，为大豆市场带来进一步压力。
本周，指标11月大豆下跌46-3/4美分，或4.9%，此为交投最活跃大豆合约 自1月来最大单周跌幅。
CBOT-8月大豆合约 到期，收低14-1/2美分，报每蒲式耳9.78-1/2美元。
CBOT称，没有8月大豆或豆粕合约交割，总计有16口8月豆油合约交割。
11月大豆期货合约 下跌10-1/2美分，报每蒲式耳9.16-1/2美元。
12月豆粕合约 下跌5.8美元，报每短吨314.2美元。
12月豆油合约 上涨0.09美分，报29.40美分。
今日CBOT大豆预估成交量为117,284口，豆粕为58,112口，豆油为74,042口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)