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市场报道 | 2015年 8月 15日 星期六 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货因技术因素收高，但周线微幅收低

路透芝加哥8月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因在本周小麦跌至两个月低点后有温和的技术性买入及回补空头。

本周，CBOT-9月小麦 跌4美分，或0.8%，因全球小麦供应充足、出口竞争激烈和CBOT大豆及玉米下跌。

法国农业部下属的农作物办公室表示，今年该国软麦产量应升至纪录高位4,040万吨，因小麦收割没有显示产量受到天气乾热影响。

CBOT-9月小麦 收高3-1/4美分，报每蒲式耳5.06-1/2美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为160,760口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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