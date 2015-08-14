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市场报道 | 2015年 8月 15日 星期六 04:11 BJT

美国股市: 道琼工业指数收升0.4%，Nasdaq指数上涨0.29%

路透纽约8月14日 - 美国股市周五收高，因美国经济数据强劲及欧元区财长同意实施希腊第三轮救助计划。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收升69.15点，或0.4%，至17,477.40点；标准普尔500指数 收高8.15点，或0.39%，至2,091.54点；Nasdaq指数 上涨14.68点，或0.29%，至5,048.24点。

本周，道指上涨0.6%，标普500指数升0.7%，指数上涨0.1%。(完)

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