美国股市：小升，因美国经济数据良好和希腊第三轮救助协议达成

* 美国7月PPI上升，工业生产增长

* 欧元区同意实施希腊第三轮救助计划

* 能源股下跌

* J.C. Penney和Nordstrom公布业绩后股价上涨

* 道指和标普500指数上升0.4%，指数上涨0.3%

路透8月14日 - 美国股市周五收升，结束走势震荡的一周，因美国经济数据强劲及欧元区财长同意实施希腊第三轮救助计划。

三大股指周线小幅收高，美股在本周稍早下跌，因担心中国经济放缓和人民币贬值，之后出现反弹。

零售股上涨提振大盘。Nordstrom 和J.C. Penney 公布好于预期的季报后，Nordstrom上扬4.3%，报78.13美元，J.C. Penney劲升5.6%，报8.52美元，在标普500指数成份股中百分比升幅居前。标普零售指数 上涨0.4%。

在比利时财长向路透表示，欧元区财长已经就希腊第三轮救助协议的谅解备忘录达成一致，且“会有一些额外的措施”后，美股尾盘触及日高。

美国7月美国生产者物价指数(PPI)连升第三个月，反映油价下跌对通胀带来的拖累减弱，而7月工业生产增幅为八个月最大。

尽管人民币贬值令美联储升息前景的不确定性上升，但多数交易商和分析师仍预计联储将在9月升息。

这令美股保持在区间交投，Wedbush Securities股市交易部门董事总经理Michael James说。

“我认为，多头很紧张，空头希望一旦美联储最终升息，股市会大跌。”他说。

道琼工业指数 收升69.15点，或0.4%，至17,477.40点；标准普尔500指数 收高8.15点，或0.39%，至2,091.54点。

Nasdaq指数 上涨14.68点，或0.29%，至5,048.24点。该指数本周低位至高位的差距达到167点。

本周，道指上涨0.6%，标普500指数升0.7%，指数上涨0.1%。

今日出炉的经济数据良好，加上周四美国公布的周度就业和7月零售销售数据强劲，整体反映出第三季经济开局稳健。

标普500指数10大类股中有九种上升。

能源股在下午交易中下滑，能源指数 收跌0.2%，但本周能源指数仍录得3.2%的升幅，为3月来最大周度涨幅。

食品经销商Sysco 劲涨7.4%，至41.38美元，此前维权投资人佩尔茨(Nelson Peltz)报告持有Sysco 7%股权。

纽约证交所上涨股和下跌股家数分别为2,072家和962家；Nasdaq市场上涨股与下跌股家数分别为1,697家和1,096家。

有21只标普500指数成份股触及52周新高，11只触及新低；有62只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，101只触及新低。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交约52亿股，低于本月迄今均值71亿股。(完)