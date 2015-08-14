美国股市：小升，因美国经济数据良好和希腊第三轮救助协议达成

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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* 美国7月PPI上升，工业生产增长
* 欧元区同意实施希腊第三轮救助计划
* 能源股下跌
* J.C. Penney和Nordstrom公布业绩后股价上涨
* 道指和标普500指数上升0.4%，指数上涨0.3%
路透8月14日 - 美国股市周五收升，结束走势震荡的一周，因美国经济数据强劲及欧元区财长同意实施希腊第三轮救助计划。
三大股指周线小幅收高，美股在本周稍早下跌，因担心中国经济放缓和人民币贬值，之后出现反弹。
零售股上涨提振大盘。Nordstrom 和J.C. Penney 公布好于预期的季报后，Nordstrom上扬4.3%，报78.13美元，J.C. Penney劲升5.6%，报8.52美元，在标普500指数成份股中百分比升幅居前。标普零售指数 上涨0.4%。
在比利时财长向路透表示，欧元区财长已经就希腊第三轮救助协议的谅解备忘录达成一致，且“会有一些额外的措施”后，美股尾盘触及日高。
美国7月美国生产者物价指数(PPI)连升第三个月，反映油价下跌对通胀带来的拖累减弱，而7月工业生产增幅为八个月最大。
尽管人民币贬值令美联储升息前景的不确定性上升，但多数交易商和分析师仍预计联储将在9月升息。
这令美股保持在区间交投，Wedbush Securities股市交易部门董事总经理Michael James说。
“我认为，多头很紧张，空头希望一旦美联储最终升息，股市会大跌。”他说。
道琼工业指数 收升69.15点，或0.4%，至17,477.40点；标准普尔500指数 收高8.15点，或0.39%，至2,091.54点。
Nasdaq指数 上涨14.68点，或0.29%，至5,048.24点。该指数本周低位至高位的差距达到167点。
本周，道指上涨0.6%，标普500指数升0.7%，指数上涨0.1%。
今日出炉的经济数据良好，加上周四美国公布的周度就业和7月零售销售数据强劲，整体反映出第三季经济开局稳健。
标普500指数10大类股中有九种上升。
能源股在下午交易中下滑，能源指数 收跌0.2%，但本周能源指数仍录得3.2%的升幅，为3月来最大周度涨幅。
食品经销商Sysco 劲涨7.4%，至41.38美元，此前维权投资人佩尔茨(Nelson Peltz)报告持有Sysco 7%股权。
纽约证交所上涨股和下跌股家数分别为2,072家和962家；Nasdaq市场上涨股与下跌股家数分别为1,697家和1,096家。
有21只标普500指数成份股触及52周新高，11只触及新低；有62只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，101只触及新低。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交约52亿股，低于本月迄今均值71亿股。(完)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)