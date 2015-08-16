金砖国家：8月14日股汇市收盘纵览

路透8月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月14日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 下跌0.11%，至863.83点。
中国股市：沪综指小幅收升，房地产板块领涨大盘
中国汇市：人民币周五收升终结三连跌，本周重挫2.8%创最大单周跌幅
香港股市：恒指大体收平，人民币贬值忧虑消退
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收低1.04%，报47,508.405点。
巴西汇市：雷亚尔一度跳涨逾1%，因有初步迹象显示，国内政治危机正在消退。雷亚尔兑美元 小升，收报3.4824/31，上日收报3.5130/37。
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南非股市：收跌，受Sasol 和MTN 等权重股跌势拖累。分析师称，油价下滑损及这两家公司。指标Top-40指数 收跌1.17%，报45,341.19点；大盘综合指数 收低1.08%，报50,821.18点。
南非汇市：兰特兑美元终止跌势，后市可能下跌
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印度股市：NSE指数涨幅接近2%，创七个月来最大单日涨幅，因市场冀望卢比贬值幅度可能不像担心的那么大，且央行可能在9月会议上降息。BSE指数 收高1.88%至28,067.31点；NSE指数 上扬1.95%至8,518.55点。
印度汇市：卢比兑美元 收报65.00/65.01，上日收报65.10/65.11。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨0.75%至835.170点。MSCI明晟俄罗斯指数 升1.26%至455.68点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.45%至64.997。卢布兑欧元 跌0.12%至72.181。(完)
(整理 郑茵 审校 戴素萍)