《中国报摘》--中国证券报8月17日

* 头版头条:
--IMF近日发布报告近十年来首次做出人民币汇率不再低估的评估。
* 其他:
--记者评论：中证金向中央汇金转让部分股票，同时明确中证金稳定市场职能不变，但一般不入市操作。分析人士认为，这说明此前两市剧烈、异常波动背景下监管部门所采取的用于稳定股市的“非常态”应急措施将有所调整，A股市场将更多发挥自主调节的作用。
--中国工业经济联合会会长李毅中表示，一是利用新一代信息技术和互联网平台去改造提升优化行业和企业，二是用互联网的理论、理念和思维创造新的业态和新的方式，并谋划产业未来。改造、提升优化的企业应是“互联网+”的主体。
--北京市政府在此前北京房地产限购政策基础之上对通州的商品房提出了更严格的限购措施，并于8月15日开始执行。
--中国金融期货交易所外汇事业部总监刘文财表示，建议国家加强顶层设计，统筹协调，把人民币外汇期货作为人民币汇率形成机制改革、人民币国际化战略推进的配套措施予以立项、论证，研究在部分突破实需原则下试点人民币外汇期货，丰富企业汇率避险工具选择，稳定贸易增长。
--碧水源 公告称，公司已完成定向增发共募集资金62.31亿元。其中，国家开发银行旗下子公司国开创新资本有限责任公司以54.34亿元获得碧水源10.48%股份，成碧水源第三大股东。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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(整理 林琦; 审校 曾祥进)