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亚洲 | 2015年 8月 17日 星期一 08:29 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--8月17日-8月24日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。  
 日期    时间   国家     规模        发行细节
 8/17    1350   法国                 标售国库券(BTF)
 8/18           日本                 标售20年期公债
 8/18           西班牙               标售六个月和12个月期国库券
 8/18           日本                 标售12个月期贴现国库券
 8/19           德国     50亿欧元    标售两年期联邦债券
 8/20           英国                 标售2036年到期、票息4¼%公债
                                     
 8/20           日本                 加强流动性标售
                                     
 8/20           西班牙               标售公债
                                     
 8/20           日本                 标售三个月期贴现国库券
                                     
 8/24    1350   法国                 标售国库券(BTF)
 8/24           德国     15亿欧元    标售国库券
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 张若琪 审校　戴素萍)

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