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亚洲 | 2015年 8月 17日 星期一 08:19 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息8月17日

**上海证券报**

--最高检已派员介入天津港“8.12"瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故调查，依法严查事故所涉渎职等职务犯罪。

--万科 上半年实现净利48.5亿元人民币，同比增长0.77%。

**第一财经日报**

--中民投旗下海外投资平台中民国际与美国思诺保险上周五签订收购协议，以22亿美元收购后者全部股权。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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