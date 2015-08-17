《中国报摘》--其他报纸重要消息8月17日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**上海证券报**
--最高检已派员介入天津港“8.12"瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故调查，依法严查事故所涉渎职等职务犯罪。
--万科 上半年实现净利48.5亿元人民币，同比增长0.77%。
**第一财经日报**
--中民投旗下海外投资平台中民国际与美国思诺保险上周五签订收购协议，以22亿美元收购后者全部股权。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”